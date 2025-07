Zvečer zagorel večji hlev, z ognjem se je borilo 110 gasilcev (FOTO)

V četrtek okoli 19.30 so bili policisti obveščeni o požaru na območju Ribnice. Ugotovljeno je bilo, da je iz do sedaj še neznanega razloga (obstaja možnost udara strele) zagorel večji hlev, ki je v celoti pogorel. Iz objekta so rešili vse živali, prav tako pa ni bila poškodovana nobena oseba. Nastalo je za več tisoč evrov materialne škode.

Tekom današnjega dne bo opravljen ogled kraja z namenom ugotovitve vzroka požara, še poroča PU Ljubljana.

Z ognjem se je borilo 110 gasilcev

»Približno 110 gasilcev se bori s požarom gospodarskega poslopja nad Ortnekom. Posredujejo gasilci PGD Ribnica, Sodražica, Sv. Gregor, Dol. Lazi, Sušje, Jurjevica in Velike Poljane,« pa je zvečer na facebooku zapisala gasilska enota Ribnica. Sledilcem so pokazali tudi, kako razvit je bil požar ob njihovem prihodu: