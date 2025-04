Zvečer v Novem mestu nezanesljivo šofiral, razlog vas ne bo presenetil

Med kontrolo prometa na Levičnikovi cesti so policisti PP Novo mesto v ponedelje okoli 21. ure zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Alfa romeo.

Bil je pijan

Med postopkom so ugotovili, da 47-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je pod vplivom alkohola. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.