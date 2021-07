Zvečer se je sprožil alarm, tja so odhiteli tudi reševalci

V ponedeljek se je nekaj minut pred 23. uro v Trnovljah v občini Cerklje na Gorenjskem sprožil javljalec ogljikovega monoksida. Gasilci PGD Cerklje na Gorenjskem in Zgornji Brnik so iznesli iz peči ostanke kurjenja, prezračili prostore objekta in pomerili prisotnost strupenih plinov.



Osebo, ki se je nadihala strupenega plina, so oskrbeli reševalci NMP Kranj.

