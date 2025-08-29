INTERVENCIJA

Zvečer se je oglasil alarm, v gozdu našli nenadno obolelo osebo

V nekaj urah so se gorskim reševalcem pozivniki sprožili kar dvakrat.
Fotografija: Odpeljal ga je rešilec. FOTO: GRS Kranj
Odpeljal ga je rešilec. FOTO: GRS Kranj

N. B.
29.08.2025 ob 16:03
N. B.
29.08.2025 ob 16:03

Gorska reševalna služba Kranj je imela v četrtek polne roke dela. Ob 12.40 so jim najprej zapiskali pozivniki za reševanje nad Suhadolnikom proti Cojzovi koči na Kokrskem sedlu v občini Preddvor. Pohodnik je na sicer zaprti planinski poti zdrsnil in si poškodoval gleženj.

Na družbenih omrežjih so gorski reševalci zapisali, da sta hkrati stekli akcija helikopterskega reševanja in klasična »peš« akcija. Kljub precej nizki oblačnosti je helikopter SV z združeno ekipo HNMP/GRZS na krovu uspel poškodovanca locirati, povitlati v helikopter in odpeljati na zdravljenje v SB Jesenice. »Želimo mu čim prejšnje okrevanje, hkrati pa ponovno opozarjamo, da so zaprte planinske poti zaprte z razlogom in da naj se planinci nanje NE odpravljajo. V takem terenu namreč ne spravljate v nevarnost le sebe, ampak tudi reševalce, ki v primeru nesreče prihitijo na pomoč,« ob tem opozarja GRS Kranj.

Zvečer ponovno odhiteli na pomoč

Zvečer, malo pred 19. uro, pa se je ponovno oglasil alarm, in sicer zaradi najdene nenadno obolele osebe v gozdu pri Zgornjih Bitnjah v občini Kranj. »Na kraj nesreče smo po koncu asfaltne ceste krenili peš v družbi GARS, NMP in PP Kranj z namenom pomoči pri transportu. Na mestu dogodka se je izkazalo, da bo obolela oseba zmogla iti do reševalnega vozila sama, zato smo jo le pospremili ven iz gozda, nato pa zaključili z našim sodelovanjem na intervenciji,« so zapisali ob fotografijah s terena.

