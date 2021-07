Župnika zvezali in izpraznili sef (FOTO)

Tožilka Nikolaja Hožič je za vse predlagala zaporne kazni. foto: Igor Mali

Vpleten v še en rop duhovnika Milenko Hudorovac je bil vpleten tudi v rop župnika Slavka Judeža v Višnji Gori. Storil naj bi ga v noči na 24. december lani. V tej zadevi je bil doslej obsojen le Samo Brajdič, na leto in devet mesecev zapora, saj Hudorovac krivde ni priznal.

12.050 evrov so odnesli.

»Gdje so pare, pare, ubiču te!« (Kje je denar, denar, ubil te bom!) S temi besedami je 30. januarja letos peterica dolenjskih Romov pred vhodnimi vrati župnišča Rovte Logatec presenetila 72-letnega župnika. Slednji je na eni od obravnav natančno opisal, kako se je vse skupaj začelo. Potem ko je zaspal na kavču pred televizijo, ga je sredi noči prebudil neki čuden zvok. Mislil je, da se pred vhodnimi vrati spet mota kakšna mačka. A takoj ko je odklenil vrata, je vanj skočil moški in ga porinil nazaj, drugi pa je v srbohrvaščini vpil, naj mu takoj izroči denar. Tako so ga prisilili, da jim je izdal, kje je ključ pisarne in sefa.Odvlekli so ga do spalnice, tam vzeli ključa in skupaj odšli v pisarno in sef tudi odklenili. Prestrašeni župnik jim je izročil kuverte z denarjem, izmaknili so mu še pet posrebrenih spominskih kovancev. Še preden so roparji odšli, so pretrgali kabel telefona, da ne bi mogel poklicati pomoči, in ga spet zvlekli v spalnico. »Moral sem leči na tla, roke so mi na hrbtu zvezali s pasom, s kravato, ki so jo našli v omari, pa noge. Odšli so, jaz pa sem tako dolgo vlekel roko iz pasa, ki je bil na srečo usnjen in delno iz raztegljivega materiala, da sem osvobodil roko, saj sem si želel le, da preživim. Sem sladkorni bolnik in bal sem se, da bom padel v komo. Policijo sem poklical po tem, ko sem si osvobodil roko,« se je Petrič spominjal na sodišču, ko mu je nasproti stal eden od domnevnih roparjev, ta krivde ni priznal.Preostala četverica njegovih sopajdaševinpa se je odločila, da bo sodelovanje pri ropu župnika priznala. Tričlanski sodni senat, ki mu je predsedoval ljubljanski okrožni sodnik, je tako ta mesec tudi vse štiri obsodil na zaporne kazni. Tudi komaj polnoletnega Brezarja. Kot je pojasnil Justin, je senat pri odločitvi upošteval samo težo kaznivega dejanja, saj gre pri ropu za eno najhujših kaznivih dejanj zoper tuje premoženje in varnost posameznika. To kaže tudi zagrožena kazen, ki se giblje med enim in desetimi leti zapora.Senat ni mogel niti mimo tega, da so se obtoženi na vse skupaj zelo dobro pripravili. Obtožena Mlakar in Kovačič sta stražila, preostali pa so izvedli rop. Pa tudi da je bil njihova žrtev starejši moški, ki so ga sredi noči povsem presenetili, tako da se niti braniti ni mogel. In še, da so ga zvezanega ter nemočnega pustili ležati na tleh ter da so si pri ropu pridobili visoko protipravno premoženjsko korist (12.050 evrov). Pri vseh je senat upošteval tudi njihove osebne okoliščine, da so brezposelni, da nimajo dohodkov ter premoženja. Vse to pa, kot še doda Justin, kaže na njihovo neurejeno življenje ter da si s kaznivimi dejanji pridobivajo sredstva za preživljanje.Za Mlakarja, ki je bil doslej že 10-krat obsojen, je tožilkapredlagala 2 leti in 3 mesece zapora, ob preklicu 5-mesečne pogojne kazni pa enotno zaporno kazen 2 leti in 7 mesecev. Tukaj je šel senat nekoliko nasproti obtožencu in mu za rop dosodil en mesec nižjo kazen od predlagane. Enotna zaporna kazen tako zanj na koncu znaša 2 leti in pol. Že 17-krat obsojeni Kovačič je za rop prejel 2 leti in 5 mesecev zapora (oziroma en mesec manj, kot je predlagala tožilka).Pri preostalih dveh je sodišče v celoti sledilo njenjemu predlogu. Darjan Hudorovac, ki je rop storil še v času, ko je zanj zaradi prejšnje 5-mesečne pogojne obsodbe tekla preizkusna doba, je dobil 2 leti zapora. K temu je senat dodal še obtoženčev stari greh, kar je pomenilo, da enotna zaporna kazen znaša 2 leti in 4 mesece. Tudi Brezar se zaporu, četudi je njegova obramba menila, da bi mu ta zaradi mladosti lahko prej dolgoročno škodil kot koristil, ni mogel izogniti. Za rešetkami bo 1 leto in 8 mesecev. Justin je pojasnil, da je mladost upoštevana že pri višini kazni, ki je nižja od soobtoženih. Razlog, da milejša kazen ne pride v poštev, po prepričanju sodišča tiči tudi v tem, da je Brezar aktivno sodeloval pri ropu. Obramba je sicer zatrjevala, da je do uporabe sile s strani Brezarja prišlo »hipoma« in da njegov namen ni bil povzročiti strahu župniku.Sodišče je četverici naložilo še, da župnišču vrnejo ukradenih 9550 evrov in župniku odvzetih 2500 evrov. Ne bo pa jim treba plačati iz lastnega žepa, saj bo to sodišče storilo z gotovino, zaseženo pri njih.