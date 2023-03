Župnika naj bi Sebastjan olajšal za 400.000 evrov, zdaj pa trdi, da jih je župnik zapravil v bordelih

Nenavadna sodna zgodba se te dni odvija v glavni sodni palači na Tavčarjevi ulici v Ljubljani, kjer sodijo Sebastjanu Macuhu, ker naj bi duhovnika ogoljufal za najmanj 400.000 evrov. Po prepričanju tožilstva si je 40-letni Macuh iz Vojnika za tarčo vzel nekdanjega župnika v Motniku in Špitaliču.

Začetek sega v leto 2007, ko je župnik prodajal stavbo v sklopu župnišča in prišel v stik z nepremičninsko agentko in njenim partnerjem Macuhom. Ta je potožil, da potrebuje denar za bolnega očeta in zdravljenje, da je žena brez službe, doma pa imata otroka. Še več, postal naj bi tarča izsiljevanja nekih Albancev, župniku pa je dejal, da je zdaj tudi sam v smrtni nevarnosti, ker so ju videli skupaj. Kasneje mu je celo dejal, da je žena pred albansko mafijo zbežala v Nemčijo.

Župnik mu je denar posodil, posojilojemalec pa je zatrdil, da bo vse vrnil, saj naj bi imel denar naložen v banki v Luksemburgu (pokazal je neko dokumentacijo v angleščini, ki pa je župnik ni razumel), podedoval pa naj bi tudi kmetijo v Vojniku. Oškodovanec si je posojila skrbno zapisoval, a mu je nato Macuh dejal, da se do zapiskov ne sme dokopati finančna policija, ker sta tudi sama zagrešila kazniva dejanja. V strahu je zvezek zažgal, je poročal Dnevnik.

Priznal si je naivnost

Ko vračila denarja po več letih ni in ni bilo, si je moral priznati, da je bil očitno naiven, saj je izhajal iz lastnega poštenja in je menil, da so takšni tudi drugi. Obtoženec sicer vse očitke odločno zanika. Ko so ga povabili pred sodnika Davida Špernjaka, na vprašanja ni hotel odgovarjati, je pa s seboj prinesel pisni zagovor. Na sodišču je priznal le, da si je izposodil skupno 1700 evrov, a naj bi vse tudi vrnil. Dodal pa je, da je bil župnik zasvojen z igrami na srečo in da je zapravljal za prostitutke.

Oškodovanec je na sodišču povedal, da je 250.000 evrov podedoval po stricu iz ZDA, še 20.000 je dobil od sestre in brata, imel pa je tudi veliko prihrankov, ker je skromno živel. Denar si je celo izposojal od kolegov. Ko je vse prišlo na plan, so ga nadrejeni leta 2013, ko je bil star 74 let, kot duhovnega pomočnika premestili v župnijo na Vrhniko. Nasedel je, ker je starejši gospod, zelo pobožen in naiven. Res je dobričina, je tudi tamkajšnji župnik Blaž Gregorc povedal o oškodovancu. Macuh pa se menda ni ustavil in ga je obiskoval tudi tam. Ob obisku je bil oškodovanec vsakič vznemirjen in prestrašen.

Oškodovanec pravi, da je 10.000 evrov posodil tudi Macuhovi takratni partnerici, a ta to zanika. Pričala je, da sta ga s partnerjem enkrat prosila za tisoč evrov, a sta jih vrnila. Sama naj bi veliko služila s športnimi stavami. Kockal in kartal naj bi rad tudi duhovnik, dejal pa naj bi tudi, da gre rad na sprostitev – priča je razumela, da obiskuje prostitutke. Tudi prijatelj obtoženega Marjan R. je povedal, da je prek Macuha spoznal oškodovanca, ki je povedal, da ima težave z igrami na srečo in da ima rad ženske. Sam mu je svetoval, naj se pač preobleče, obišče nočni klub in si to željo poteši.

Gregorc o vsem tem ni nič vedel in je poudaril, da o tem močno dvomi, ker so ga imeli kolegi za zelo svetniškega in je živel zelo skromno. Bil je skromno oblečen, imel je skromen avto. In da bi pri sedemdesetih hodil v bordele … To so insinuacije, je dejal po poročanju Dnevnika. Obtoženec je sicer pripomnil, da to za Cerkev ne bi bilo nič čudnega, a mu je sodnik zabičal, da ga bo ob neprimernih komentarjih odstranil iz dvorane.