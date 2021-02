Župnik zlorabil 3 deklice?!

Januarja lani smo poročali, da so koprski kriminalisti kazensko ovadili 49-letnega štajerskega duhovnika Antona Kmeta zaradi spolnega delikta, ki naj bi se zgodil v Izoli. Domnevna žrtev duhovnika naj bi bila stara manj kot 18 let. Razkrivamo, da tožilstvo in sodišče od zadeve še zdaleč nista dvignili rok, navajajo naši viri. Ko je bil župnik v župniji Brezno in Remšnik na Koroškem, so ga maja 2007 aretirali zaradi otipavanja deklet. FOTO: Jani DolinšekPo kazenski ovadbi naj bi koprsko tožilstvo namreč zahtevalo uvedbo preiskave, v okviru te je bil Kmet že zaslišan, smo neuradno izvedeli. Po ...