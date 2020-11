Župnik ni kriv za otrokove opekline

Ogenj preskočil s faraonove kače

Vesel sem, da je tako zaključeno. Ves čas sem bil tako prepričan, da smo vse stvari delali odgovorno.

Oratorij je letos preprečila epidemija. FOTO: Marko Feist

Avgusta lani je v Vrhpolju pri Vipavi potekal tradicionalni oratorij, na katerem otroci aktivno preživljajo del počitnic ter jih na delavnicah, ob katehezi in drugih dejavnostih vzgajajo za življenje. Oratorij, ki je tudi rešitev za tiste starše, ki imajo poleti težave z varstvom otrok, pa je lani ostal zabeležen še v policijskih poročilih, z njim so se ukvarjali na novogoriškem okrožnem državnem tožilstvu. Razlog je bil ponesrečen preprost kemijski poskus: »Vse se je odvijalo po pravilih, toda zgodilo se je. Bil sem objektivno odgovoren,« svojo vlogo pojasni vrhpoljski župnikV kemijskem poskusu, imenovanem faraonova kača, se zmes sladkorja v prahu in sode bikarbone polije z etanolom in prižge. Ogromno faraonovih kač naredijo osnovnošolci, po navadi ne gre nič narobe, lani pa je v Vrhpolju zapihal veter. Ta je ogenj iz kače odnesel na majico osemletnega otroka, ki je dobil hujše opekline po trebuhu, oplazil naj bi še dva mlajša otroka. A najbolj jo je skupil osemletnik.Župnik Kržišnik je ožganega otroka odpeljal v najbližji zdravstveni dom, od tam je moral še v šempetrsko bolnišnico in ljubljanski UKC. Bil je celo operiran, v preiskovanje okoliščin pa so se spustili ajdovski policisti, ki so začeli zbirati dodatna obvestila zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti. Že neposredno po dogodku jes Škofijske karitas, ki je pripravljala vrhpoljski oratorij, poudarila, da se je prepletlo več nesrečnih dejavnikov: »Pa še zapihalo je. S starši otrok smo v dobrih odnosih. Ogromno molimo tudi za tega dečka, upamo, da bo z njim vse v redu.« Rupnikova je že lani opozorila, da je bila organizacija oratorija usklajena z zakonom o šolstvu.Policija je po preiskavi ovadila dve osebi. Zdaj pa so nam z okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici pojasnili, da so postopki proti osumljenima zaključeni. »Zoper enega osumljenega je postopek zaključen s sklepom o zavrženju kazenske ovadbe,« so zapisali ter pojasnili, da se je ta zaključek zgodil po sklepu o odložitvi kazenskega pregona. Preganjana pa sta bila dva osumljenca, razkrijejo na tožilstvu, vendar: »Zoper drugega osumljenega je bila kazenska ovadba zavržena.«Župnik Kržišnik pravi: »Vesel sem, da je tako zaključeno. Ves čas sem bil tako prepričan, da smo vse stvari delali odgovorno.« Dodaja še, da letos niso mogli speljati oratorija zaradi koronavirusne epidemije. Na koncu pa še izvemo, da so bile molitve – ki jih je omenjala Rupnikova – tudi uslišane, saj nam Kržišnik glede otroka odločno potrdi: »Otrok je zdrav.«