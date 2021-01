So ljudje, ki so nepoboljšljivi in v svoji pokvarjenosti najdejo vedno nove načine, da se spravijo nad nič krive in mnogokrat naivne posameznike. Eden takšnih pokvarjencev je 42-letni Velijan Kovačič iz Semiča, ki je nekdaj živel v Brezju pri Novem mestu. Velijan Kovačič je stalni gost sodišč. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda Je stalni gost sodišč in zaporov. In če pred roko pravice v upanju po čim nižji kazni vedno znova skesano obljublja, da je bilo tokrat res zadnjič, saj želi s svojimi petimi otroki zaživeti pošteno in zgledno, pa ga, samo da pride na prostost, znova zasrbijo prsti. Tokrat ...