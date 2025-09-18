  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

NOVE PODROBNOSTI

Župana huje poškodovala, skupila naj bi jo tudi soplesalka Tamara (FOTO)

Novakova sta zdaj oba po novem obtožena ne le nasilništva, ampak tudi povzročitve hude telesne poškodbe. Samo Pogorelec jih je na veselici skupil skupaj s soplesalko.
Župan le nekaj ur po napadu medijem tako kaže poškodbe. FOTO: Milan Glavonjić
Župan le nekaj ur po napadu medijem tako kaže poškodbe. FOTO: Milan Glavonjić
Aleksander Brudar
 18. 9. 2025 | 06:55
 18. 9. 2025 | 08:57
A+A-
Čez natanko teden dni se bo po naših podatkih na ljubljanskem okrožnem sodišču nadaljevalo sojenje kočevskima Romoma Arsenu in Leonardu Novaku. Z mladoletnikom, zoper katerega ločeno vodijo postopek, zaprt za javnost, naj bi 8. junija okoli enih zjutraj med plesom na gasilski veselici v Ribnici napadla ribniškega župana Sama Pogorelca, skupaj z mladoletnikom pa naj bi Arsen Novak napadel še županovo takratno soplesalko Tamaro L. Sprva so jima začeli soditi 30. junija, torej le 22 dni po dogodku, in sicer na kočevskem okrajnem sodišču. Oba sta se morala braniti obtožbe za nasilništvo, katerega ...

Več iz teme

RibnicažupannapadsojenjeSamo Pogorelec
ZADNJE NOVICE
08:43
Bulvar  |  Tuji trači
SPEKTAKEL NA GRADU WINDSOR

Melania Trump z golimi rameni pred kraljico, a poglejte to popolno dekoracijo na mizi (FOTO)

Britanska kraljeva družina je Trumpova sprejela v vsem sijaju. Kraljica Camilla pa je zablestela v safirjih in diamantih.
18. 9. 2025 | 08:43
08:38
Ona  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Ste dobri gostitelji? Če to počnete, se vaši gostje ne počutijo prijetno

Najpogostejše napake gostiteljev: strokovnjakinja za bonton svetuje, kako goste navdušiti z iskrenostjo, ne popolnostjo.
Kaja Berlot18. 9. 2025 | 08:38
08:30
Polet
STE VEDELI

Jabolčni kis: presenetljiva korist za zdravje, ki jo poznajo le redki

Farmacevti opozarjajo, da je jabolčni kis učinkovit predvsem zaradi ocetne kisline, ki jo vsebuje.
Miroslav Cvjetičanin18. 9. 2025 | 08:30
08:30
Novice  |  Slovenija
NAPOVEDUJEJO PROTESTNI SHOD

Zavračajo hudo bolne otroke. Predsednik društva Viljem Julijan oster: »To je absurdno«

Napovedujejo protestni shod za pravice otrok z redkimi boleznimi in posebnimi potrebami. Dovolj imajo ignoriranja države, pričakujejo konkretne rešitve že v enem mesecu.
Gordana Stojiljković18. 9. 2025 | 08:30
08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Zima v tonih 9. Zimskega festivala

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
08:13
Kronika  |  Na tujem
V ZDA

Smrtonosna preiskava nasilja v družini: »Lahko potrdim, da je bilo ustreljenih pet policistov« (VIDEO)

Policija je sporočila, da so napadalca ustrelili in ubili.
18. 9. 2025 | 08:13

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Dogodek

Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

Bo 150 minut na teden dovolj?

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SKLEPI

Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
16. 9. 2025 | 12:49
Promo
Novice  |  Slovenija
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
16. 9. 2025 | 09:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako najhitreje do poslovnega kredita?

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
11. 9. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prezračevanje

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
Promo Slovenske novice12. 9. 2025 | 13:16
Promo
Novice  |  Slovenija
IZBRANA KAKOVOST

Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
15. 9. 2025 | 15:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Zima v tonih 9. Zimskega festivala

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Denar

Kje je 27 milijard evrov?

Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
15. 9. 2025 | 08:39
Bulvar  |  Domači trači
Podkast Sovoznik

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
Gregor Knafelc4. 9. 2025 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
15. 9. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
LOGISTIKA

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
15. 9. 2025 | 12:51
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
BIVANJE

Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
15. 9. 2025 | 11:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki