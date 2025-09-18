Župana huje poškodovala, skupila naj bi jo tudi soplesalka Tamara (FOTO)

NOVE PODROBNOSTI

Novakova sta zdaj oba po novem obtožena ne le nasilništva, ampak tudi povzročitve hude telesne poškodbe. Samo Pogorelec jih je na veselici skupil skupaj s soplesalko.

Čez natanko teden dni se bo po naših podatkih na ljubljanskem okrožnem sodišču nadaljevalo sojenje kočevskima Romoma Arsenu in Leonardu Novaku. Z mladoletnikom, zoper katerega ločeno vodijo postopek, zaprt za javnost, naj bi 8. junija okoli enih zjutraj med plesom na gasilski veselici v Ribnici napadla ribniškega župana Sama Pogorelca, skupaj z mladoletnikom pa naj bi Arsen Novak napadel še županovo takratno soplesalko Tamaro L. Sprva so jima začeli soditi 30. junija, torej le 22 dni po dogodku, in sicer na kočevskem okrajnem sodišču. Oba sta se morala braniti obtožbe za nasilništvo, katerega ...