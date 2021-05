Župan umaknil tožbo

Tomi Sluga je pred leti na tem sodišču »premagal« ameriškega predsednika. FOTOGRAFIJI: Oste Bakal

Tožil me je, ker sem mu na družabnem omrežju povedal, da je ustaš in lopov.

Slugo zdaj zanima, kdo bo plačal stroške Leljakovega odvetnika in kazenskega postopka.

Sodnik okrožnega sodišča v Murski Sobotije v minulih tednih dvakrat razpisal predobravnavni narok in glavno obravnavo zoperiz Apaške doline, ki ga je radenski županzasebno tožil zaradi domnevne razžalitve in žaljive obdolžitve. Kot kaže, pa obravnava ne bo potrebna, kajti Leljak je dan pred obravnavo umaknil tožbo in Sluga, ki se je kljub vsemu pojavil na sodišču, je lahko odšel domov.Zadeva pa kljub temu ni zaključena. Sluga, ki so mu pred leti sodili tudi zaradi domnevnih groženj, češ da je z elektronsko pošto ogrozil varnost takratnega ameriškega predsednika, in ga je senat okrožnega soboškega sodišča oprostil obtožb, vsega skupaj ne more kar tako pozabiti. Zanima ga namreč, kdo bo plačal stroške Leljakovega odvetnika in kazenskega postopka. Sluga ni imel nobenih stroškov, saj se je branil sam, prav tako sodišče od njega ne zahteva nobenega plačila.»Nobeni stroški niso nastali zaradi mene. Leljaka pa je zastopala odvetniška pisarna Stušek iz Celja. Zastonj gotovo ne. Moja teorija je, da gre za plačilo s proračunskim denarjem Občine Radenci,« pravi Sluga, ki je še pojasnil, zakaj je Leljak zoper njega sploh vložil tožbo.»Tožil me je, ker sem mu na družabnem omrežju povedal, da je ustaš in lopov. Zaradi 'razžalitve in žaljive obdolžitve'. Človek, ki je stotinam ljudi dolžan denar, se počuti 'razžaljenega', ko mu rečeš, da je lopov? Kakšen je torej pravilni pravniški termin – pravnomočno obsojen goljuf ali kaj podobnega? No, prva obravnava je bila razpisana 22. marca. Sam sem se je udeležil in povedal svoje, Leljak pa je dan oziroma dva pred obravnavo sporočil sodišču, da ga ne bo. Je pa prišel njegov pooblaščenec iz odvetniške pisarne Stušek. Zdaj bi morala biti glavna obravnava, a nekaj dni pred tem so me iz pisarne Stušek obvestili, da Leljak predlaga umik tožbe, če vsak pokrije svoje stroške. Ti so bili z moje strani nič evrov. Na Leljakovi strani so seveda nastali, saj je najel odvetniško pisarno, ki je imela stroške vsaj z enim prihodom v Mursko Soboto, odvetniki so vložili tožbo, spremljali proces, se pripravljali na zadevo ...In zdaj pridemo do najbolj zanimivega dela: kdo plačuje zasebne tožbe Romana Leljaka? In to takšne, ki jih sam vloži, potem pa od njih odstopi. Jih plačuje sam? Močno dvomim, ker je v osebnem stečaju. Torej kdo jih plačuje?« pojasnjuje Sluga in svetuje: »Občani Radencev, predvsem pa volivci Romana Leljaka, kaj če bi ga malo povprašali o tem?«Da je zadeva končana, nam je potrdil tudi predsednik okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki je dodal, da v primeru umika tožbe običajno nastale stroške plača zasebni tožnik. Lahko pa se stranke tudi dogovorijo, da vsak pokrije svoje stroške. Leljak nam sicer ni odgovoril, kdo bo plačal njegove stroške postopka, je pa dejal: »Zoper tri občane sem konec lanskega leta začel postopek pred sodišči zaradi blatenja, da sem ustaš in naj izginem iz Slovenije.Med njimi tudi odvetnika pripravnika, ki ga je zaradi tega sodišče nepravnomočno obsodilo na pet mesecev pogojnega zapora. Zaradi praznika sem odvetnikom naročil, da umaknejo postopke proti dvema preostalima,in Slugi. Upam, da je že prva sodba dovolj za opozorilo, da ima tudi kritika svoje meje.«