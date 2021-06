Župan pred kriminalisti

Petra Grah Lazar FOTO: Zaslonski posnetek, STA

Stari policijski maček, dolga leta zaposlen na vodstvenih in vodilnih mestih v policiji, danes murskosoboški župan, se je moral pred kriminalisti Policijske uprave Murska Sobota zagovarjati zaradi besed, izrečenih v oddaji Preverjeno na POP TV 13. aprila, kjer je govoril o razmerah v slovenski policiji.Zanikal je, da je med nastopom storil kaznivo dejanje oziroma razžalil direktorico Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), ta ga je namreč kazensko ovadila.Korošec iz Prekmurja, veteran vojne za Slovenijo, je med drugim izjavil: »Nacionalni preiskovalni urad vodi oseba, ki nima vodstvenih izkušenj, oseba, ki nima ne notranje ne zunanje strokovne avtoritete, ki jo predstojnik takšnega organa mora imeti. Poleg tega pa je ta oseba povezana še z nekaterimi ljudmi, ki jih isti NPU preiskuje. V nobeni sodobni evropski državi se to ne bi smelo zgoditi.«Jevšek je potrdil, da je na murskosoboški policijski upravi, kamor je tožilstvo poslalo zahtevek za zaslišanje, podal zagovor, v njem pa je povedal, da ni storil nobenega kaznivega dejanja zoper čast in dobro ime Petre Grah Lazar. Poudaril je, da se je oddaja Preverjeno nanašala na splošno na kadrovanje in premeščanje v policiji v zadnjem obdobju. »Nisem imel namena kogar koli žaliti, ampak samo prikazati realno stanje kadrovanja v policiji. Zagovarjal sem stališče, da mora biti policija avtonomna in neodvisna od politike. Zasledoval sem javni interes. Po mojem prepričanju morajo osebe, ki so se našle v prispevku, že zaradi svoje funkcije sprejemati več kritike. Kot izhaja iz prispevka, tudi nisem imenoval Petre Grah Lazar z imenom in priimkom, je nisem komentiral kot fizične osebe, ampak kot funkcijo v policiji.«O povezanosti Grah Lazarjeve z nekaterimi ljudmi, ki jih preiskuje NPU, pa se je v zagovoru skliceval na medijske objave o tem in dejal, da je zasledoval javni interes.