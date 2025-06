Tri tedne po napadu na ribniškega župana Sama Pogorelca, to bo 30. junija, bosta pred kočevsko okrajno sodnico Lucijo Hribernik Meglič že lahko stopila dva njegova domnevna napadalca, Arsen in Leonardo Novak. Prvemu tožilstvo v obtožnem predlogu očita storitev kaznivega dejanja nasilništva in povzročitve lahke telesne poškodbe, drugemu le nasilništva. Proti mladoletniku, ki je prav tako sodeloval v napadu, ločeno vodijo postopek, zaprt za javnost. 8. JUNIJA se je zgodil napad. Župan kaže poškodbe na novinarski konferenci. FOTO: Milan Glavonjić Arsen in mladoletnik naj bi na gasilski veselic...