Župan Lendave se po nesreči ni ustavil

Pravi, da je obrnil

Policistu sem na zapisnik izjavil, da sem ob oplazenju z drugim vozilom zapeljal naprej izključno zaradi preprečitve naleta z drugimi vozili.

Nekdo si je zapisal registrsko številko avta in poklical policijo. FOTO: Voranc Vogel

Bralec nas je obvestil, da je lendavski županpovzročil prometno nesrečo in zapustil kraj dogodka. »Postavlja se mi vprašanje, ali je županom vse dovoljeno, tudi to, česar si preostali državljani ne moremo niti zamisliti? Župan občine Lendava Janez Magyar si je dovolil, da je kot povzročitelj prometne nesreče, sicer samo z materialno škodo, pobegnil – zapustil kraj dogodka, neverjetno! Povrhu dva dni po nesreči ni bil dosegljiv, saj ga policija ni mogla priklicati. V tem času pa je župan Janez Magyar iskal kontakte (zelo visoko) in načine, kako bi nesrečo prikril, ne da bi prišla v javnost. Bilo bi prav, da smo pred zakonom vsi enaki, tudi župani,« je pripisal naš bralec z lendavskega konca.Župan občine Lendava je 22. avgusta v Glavni ulici v Lendavi res bil vpleten v prometno nesrečo z materialno škodo. Policisti so ga obravnavali dan kasneje. Po podatkih OKC Policijske uprave Murska Sobota se je v Pomurju tisto nedeljo zgodilo šest prometnih nesreč, in kar v treh so udeleženci zapustili kraj dogodka, dva pa so policisti izsledili. Eden od njiju naj bi bil lendavski župan, ki pa na zadevo gleda drugače kot policisti PP Lendava. Magyar je namreč potrdil vpletenost v nesrečo, ko je okoli devetih dopoldne sedel za volanom službenega vozila in se z njim peljal po Glavni ulici proti Gornji Radgoni. Tja je bil namreč namenjen na sejem Agra, kjer je potekal podpis pisma podpore za izgradnjo izobraževalnega centra za čebelarstvo v Pomurju. Med vožnjo je zaznal oplazenje z drugim vozilom, vendar zaradi preprečitve naleta drugih vozil za njim ni nenadoma ustavil. »Takoj pri objektu stare dvojezične šole Lendava sem obrnil in odpeljal nazaj na kraj dogodka. Nobenega vozila ali voznika ni bilo na kraju dogodka, zato sem menil, da je voznik odpeljal naprej. Tudi sam sem, ker poškodb na vozilu ni bilo, odpeljal naprej po avtocesti v smeri Gornje Radgone. Pri tem sem srečal nasproti vozeče vozilo policije, ki pa me ni ustavilo,« dogajanje opisuje Magyar.Na službenem vozilu se mu je ta dan odlomilo levo vzvratno ogledalo, a župan pravi, da je bila to posledica kombinacije sunka vetra in velike hitrosti na pomurski avtocesti, ki sicer ni bila prekoračena. A nekdo je dogodek očitno videl drugače kot župan, poklical na 113 ter policiji izdal registrsko številko njegovega službenega avtomobila. Postopek so prevzeli policisti PU Murska Sobota, ki so ga zaradi udeležbe v prometni nesreči obravnavali šele naslednji dan. Policisti so namreč v ponedeljek prišli na sedež občine in se pozanimali, kdo je v nedeljo upravljal obravnavano vozilo. »Policistu sem na zapisnik izjavil, da sem ob oplazenju z drugim vozilom zapeljal naprej izključno zaradi preprečitve naleta z drugimi vozili in preprečitve nesreče z vozniki, ki so vozili za mano, kar dokazujem tudi s takojšnjo vrnitvijo na kraj dogodka. Policisti so mi zaradi prekrška v prometu izdali plačilni nalog v višini 160 evrov, zoper katerega sem se že pritožil,« pravi Magyar, ki je po ugotovitvah policistov prekršil prometni predpis, ki govori o dolžnostnih ravnanjih ob prometni nesreči. Člen med drugim navaja, da mora udeleženec prometne nesreče osebi, ki ji je povzročena škoda, pa je ni na kraju nesreče, posredovati svoje osebne podatke. Prav tako bi moral udeleženec ostati na kraju nesreče, dokler ogled slednje ni končan.Kako se bo vse končalo, bo znano po obravnavi županove pritožbe.