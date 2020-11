Župan Leljak je spet preložil sojenje

Obravnava je bila že dvakrat preložena. FOTO: Uroš Hočevar

Več kaznivih dejanj

Podjetnik Drago Mir z odvetnikom Alenom Vidonjo

Leljak trdi, da so njegove izjave slonele na podatkih državnih organov.

Senatu okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki mu predseduje sodnica, tudi v drugem poskusu ni uspelo izpeljati glavne obravnave za radenskega župana. Ker že septembra na predobravnavnem naroku ni priznal štirih kaznivih dejanj, ki mu jih očita zasebni tožnikoziroma njegovo podjetje za proizvodnjo, inženiring, trgovino in storitve ASD d.o.o. iz Boračeve, je sodnica že za začetek oktobra razpisala glavno obravnavo. Nekaj dni pred narokom je Leljak najel odvetnika, narok pa je bil preložen na 3. november zaradi njegove priprave obrambe.Toda tudi tokrat ni bilo nič. V tem času sta si namreč stranki izmenjali nekaj novih listin, Leljakov zagovornik, odvetnikiz Odvetniške pisarne Stušek iz Celja, pa je zaprosil za preložitev začetka obravnave, da bi se lahko pripravil na nova dejstva. Zato sodnici ni preostalo drugega, kot da zadevo preloži na začetek decembra, hkrati pa je stranki opozorila, da ne bo dopustila novega prelaganja in zavlačevanja.Radenskemu županu sodijo zaradi obrekovanja, žaljive obdolžitve in očitanja kaznivega dejanja z namenom zaničevanja, in sicer v kvalificirani obliki, ker so bila kazniva dejanja storjena prek sredstev javnega obveščanja, je v obtožnem predlogu zapisal pooblaščenec zasebnega tožnika, odvetnik. Dogajalo naj bi se na seji občinskega sveta občine Radenci, 25. oktobra, ko je bil govor o odstopu od pogodbe za upravljanje in vzdrževanje širokopasovnega omrežja v občini Radenci, sklenjene med občino in podjetjem ASD d.o.o., leta 2013.Leljak naj bi takrat izrekel nekaj hudih kritik, ki pa menda ne držijo, s tem je lastnika podjetja močno užalil. Vse to pa je objavljeno na spletni strani občine Radenci in na Televiziji AS iz Murske Sobote ter na youtubu. Župan Leljak naj bi Draga Mira žaljivo obdolžil, ko je med drugim izjavil, da je bilo pri Akosu (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, op. p.) zavedenih 332 uporabnikov, v primopredajnem zapisniku pa 413. Z namenom zaničevanja naj bi mu Leljak tudi očital, da je storil kaznivo dejanje. »Glede na vse zadeve, ki so se odvijale, ima občina vse argumente, da bi lahko sama podala kazenske ovadbe zoper ASD, vendar tega ne bo storila,« je dejal. Zasebnega tožilca naj bi tudi obrekoval, ko je izjavil, da je ugotovil veliko finančnih neskladij in pomanjkanja, ki so imeli finančno posledico (okoli 60-odstotno) za občino Radenci in posledice pri enakovrednem obravnavanju vseh operaterjev.Zaradi neutemeljenega odstopa od pogodbe, kot trdi zasebni tožilec, na pravdnem sodišču že poteka civilna obravnava, kjer Mir od občine oziroma župana zahteva visoko odškodnino, ki je povezana z izgubo prometa.Leljak trdi, da so njegove izjave slonele na podatkih državnih organov. Sodnica je odločila, da bo na glavni obravnavi zaslišala obe stranki, ogledala si bo zapisnik in posnetke seje radenskega sveta, na kateri so bile podane sporne izjave, ter izmed treh predlaganih kot pričo zaslišala občinskega svetnika. O preostalih dokaznih predlogih strank bo presodila v nadaljevanju.