Zrušil prometni znak in pobegnil

Policisti PP Ajdovščina so minulo sredo zjutraj obravnavali prometno nesrečo s pobegom na hitri cesti H4 Vrtojba–Razdrto, za izvozom Ajdovščina. Voznik belega kombija ljubljanskega registrskega območja je vozil proti notranjosti države: »Voznik kombija je med vožnjo pri naselju Ajdovščina za izvozom Ajdovščina zapeljal desno z vozišča in zadel prometni znak. Po trčenju je vožnjo nadaljeval proti Vipavi. Prometni znak je odbilo na vozišče uvoza za Ajdovščino, kjer sta prometni znak in kamenje zadela dve osebni vozili, ki sta se vključevali na hitro cesto H4. Pri tem je na obeh vozilih nastala materialna škoda.«



Pobeglo vozilo je bilo izsledeno na območju Vipave, prav tako je bil izsleden 27-letni voznik iz Dolenjske. Policisti PP Ajdovščina mu bodo po zaključenem postopku zaradi kršitve prometne zakonodaje izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Nova Gorica.