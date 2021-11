Zorkove zajel ogenj, med akcijo ušel bik (FOTO)

Naselje Čadraže leži na dnu vzhodne Krške kotline, na desnem bregu reke Krke, ob njenem pritoku, Čadraškem potoku. Manj kot 100 duš šteje kraj, nad katerim se dviga cerkev sv. Urha. Kar 85 cerkva v Sloveniji je posvečenih temu priljubljenemu svetniku. A temu ni uspelo obvarovati vasi. V sredo zjutraj so tulile in zavijale sirene. Gasilci iz štirh društev so prišli na pomoč družini Zorko. »Kar zagorelo je. Ravno vstali smo,« je včeraj okoli desetih dopoldne v vidnem šoku dejal gospodar kmetije Franc Zorko. Navsezgodaj zjutraj je na njegovem posestvu zagorelo, ognjeni zublji pa so...