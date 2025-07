Pred Laščanom dr. Ivanom Rajevićem bi lahko bila dolga in uspešna poklicna kariera. Kot zobozdravnik je delal v Laškem in Velenju, spletni ocenjevalci pa so ga po večini hvalili. Nekdo je denimo zapisal, da ne gre nikoli več k nikomur drugemu kot k dr. Rajeviću. Drugi pa: »Daleč najboljši zobozdravnik. Brez besed. Priporočam!« Le redki so menili, da jih je zašuštral. Kot denimo ta: »Nikomur ne privoščim takega posega z nepopravljivo škodo in groznega odnosa z njegove strani!« Alkohol, droge in nasilje Toda dr. Rajević že več let ni več zobar, ampak jetnik. In alkoholik in odvisnik od drog, p...