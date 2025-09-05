Znova tragedija v slovenskih gorah: 70-letnik padel v smrt

V četrtek ob 17.23 so policisti prejeli obvestilo o gorski nesreči s smrtnim izidom na planini Temna Brda. Po sedaj zbranih podatkih sta se dva kolesarja vračala iz planine Razor proti Podmelcu. Ko sta prišla na planino Lom sta nekaj časa nadaljevala pot po gozdni cesti. Nato sta zavila levo na staro italijansko utrjeno vojaško pot.

Padel v smrt po zelo strmem pobočju na dno soteske v manjši potok

Nesreča se je zgodila na zelo strmem delu steze, ki vodi od planine Temna brda proti Selam nad Podmelcem. Pri hoji po previsu sta oba potiskala kolesi, zaradi česar 70-letni kolesar, državljan Slovenije, ni mogel prijeti jeklenice za varno hojo. Blizu planine Temna brda je izgubil ravnotežje, spodrsnilo mu je in padel je približno 160 metrov po zelo strmem pobočju na dno soteske v manjši potok, kjer je podlegel telesnim poškodbam. Drugi kolesar je takoj zatem na pomoč poklical policijo.

Na kraju so posredovali tudi gorski reševalci GRS Tolmin in člani dežurne ekipe za reševanje v gorah, ki so s helikopterjem Letalske policijske enote pokojnega z elektromotornim vitlom dvignili v omenjeno zračno plovilo in ga prepeljali na heliport v Tolmin. Zdravnik ZD Tolmin je odredil sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti.