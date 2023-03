Pozor! Poglejte v denarnico in preverite, kaj piše na vaših bankovcih (FOTO)

Policisti ugotavljajo, da se je marca povečalo število unovčitev ponarejenih bankovcev v apoenski vrednosti za 100 evrov, pojavlja pa se tudi t. i. filmski denar. Največ unovčitev je bilo beleženih na območju Maribora in Celja, v manjšem delu pa so bile odkrite unovčitve še na območju Ljubljane in v drugih delih Slovenije.

Ponarejeni bankovci so bili najpogosteje unovčevani v gostinskih lokalih, trgovinah, trafikah, na bencinskih servisih, pri plačilih dostavljene hrane in pri spletni prodaji mobilnih telefonskih aparatov ter druge zabavne elektronike.

Ker je lahko v obtoku več ponarejenih bankovcev, občane pozivajo, da so pozorni pri poslovanju z gotovino.

Kako prepoznati ponarejen denar?

V večini primerov zadošča, da bankovec pogledate, otipate in obrnete proti viru svetlobe, saj so ponaredki zaščitnih elementov tako opaznejši. Ponarejene bankovce lahko prepoznate tudi na otip, po reliefu, saj ga ponaredki velikokrat nimajo.

Ti ponaredki navadno nimajo nobenega zaščitnega elementa. FOTO: Policija RS

Pri pregledu pristnega bankovca proti svetlobi sta vidna portretni vodni znak in varnostna nit, pri večjih vrednostih še portretno okence. Pri nagibanju bankovca naprej in nazaj pa se na srebrnem traku opazi portret Evrope v prosojnem okencu, na zeleni številki pa svetlobni val, ki se premika navzgor in navzdol po številki.

Če se vam zdijo bankovci sumljivi, o tem takoj obvestite policijo. FOTO: Policija RS