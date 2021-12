Znano, zakaj je prišlo do požara, v katerem je nastalo za pol milijona evrov škode

Prejšnji torek je zagorela hiša na Hočkem Pohorju. V požaru sta zgorela prvo nadstropje in celotna mansarda turističnega objekta, v katerem je bilo več apartmajev. Ob tem ni bil nihče poškodovan, je pa nastala večja premoženjska škoda. Ob gasilcih GB Maribor so posredovali še gasilci sedmih prostovoljnih gasilskih društev.

Do požara je prišlo na ostrešju, neposredno ob dimniku, in sicer zaradi pregretja dimnika, poroča mariborska policijska uprava. Lastniki so bili po nestrokovni oceni oškodovani za 500.000 evrov. Obvestila še zbirajo in pregledujejo dokumentacijo. Tuja krivda je za zdaj izključena.