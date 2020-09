Znano, koliko let zapora se obeta Adlešičevi in Abramovu

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani je te dni pričakovati zaključne besede v sojenju v t. i. zadevi odrezana roka, kjer tožilstvo Juliji Adlešič, Sebastienu Abramovu in njegovima staršema Tinki Huskić in Gorazdu Colariču očita poskus zavarovalniške goljufije. Tožilec je danes predlagal tudi zaporne kazni za osumljene. Za Julijo predlaga štiri leta in pol, za Abramova pet let, za njegovo mamo 4 leta, za očeta pa eno leto.



Obtožnica Adlešičevi, njenemu partnerju Abramovu ter njegovima staršema Tinki Huskić in Gorazdu Colariču očita poskus zavarovalniške goljufije. Adlešičeva si je januarja lani odrezala levo roko. Trdi, da je šlo za delovno nesrečo pri žaganju vej s krožno žago. Po mnenju tožilstva pa je to storila namerno, da bi dobila odškodnino. Več kot milijon evrov odškodnine K temu naj bi jo napeljal Abramov, pri goljufiji pa naj bi sodelovala še njegova starša. Abramov je namreč Adlešičevo malo pred poškodbo življenjsko in nezgodno zavaroval pri petih zavarovalnicah. Po besedah tožilca se ji je v primeru invalidnosti obetalo vsaj 1,22 milijona evrov odškodnine.



Adlešičeva, Abramov in Huskić Colaričeva so obtoženi po petih kaznivih dejanj goljufije, Colarič pa ene goljufije na račun več zavarovalnic. Po tožilčevem mnenju je dokazni postopek potrdil vse očitke v obtožnici. Zagovorniki obtožene četverice menijo ravno nasprotno.

