Znano, kdo naj bi pred nekdanjim Idealom umoril 43-letnika (FOTO)

23-letnik in 41-letnik pred preiskovalnega sodnika

Policisti so sporočili, da so prijeli dva osumljenca, ki sta domnevno vpletena v umor. V ponedeljek, 14. septembra, ob 10.41 so bili obveščeni, da je na dvorišču zapuščenega objekta ene od gospodarskih družb na Goriškem nezavesten moški (43). Tega so reševalci NMP ZD Nova Gorica z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, kjer so ugotovili, da je huje poškodovan.Kljub zdravljenju je moški v sredo, 16. septembra, zjutraj umrl. Kriminalisti so izvedli prva nujna opravila, da bi ugotovili vse okoliščine incidenta. Od preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča je bila odrejena sodna obdukcija, ki bo opravljena na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani.Kaznivega dejanja sta osumljena dva moška, stara 23 in 41 let, oba s severne Primorske. Na podlagi dodatnih ugotovitev ogleda, zbranih obvestil in drugih dokazov so kaznivo dejanje uboja prekvalificirali v kaznivo dejanje umora (po 116. členu KZ-1). Oba osumljenca sta stara znanca policije, saj so ju v preteklosti že obravnavali zaradi različnih kaznivih dejanj.Zaradi utemeljenega razloga za sum, da sta moška izvršila kaznivo dejanje, so jima novogoriški kriminalisti v sredo, 16. septembra, odvzeli prostost in ju pridržali v policijskih prostorih na podlagi določil zakona o kazenskem postopku. Oba so kriminalisti po zaključenem postopku s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve umora danes, 18. septembra, izročili v nadaljnji postopek preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Novi Gorici.