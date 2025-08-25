Planinec Robert umrl v Julijskih Alpah: bil je vodja planinske šole in nekdanji predsednik planinskega društva (FOTO)

V nedeljo popoldne je v Julijskih Alpah življenje izgubil izkušen hrvaški planinec in gorski vodnik Robert Lemić (54), dolgoletni član in nekdanji predsednik Planinskega društva Dubovac iz Karlovca. Lemić je na tragični dan vodil skupino hrvaških planincev, ki so se spuščali s Škrlatice proti Aljaževemu domu v Vratih.

Kot smo že poročali, mu je na višini okoli 2100 metrov na označeni poti spodrsnilo. Kot prvi v koloni je omahnil v globino in padel približno 200 metrov po strmem pobočju. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Obsežna reševalna akcija

Na kraj je bilo napotenih 29 gorskih reševalcev in helikopter Letalske policijske enote. V akciji so sodelovali člani GRS Mojstrana, Kranjska Gora in Rateče ter gorska policijska enota. Ogled kraja je opravil policist gorske enote, ki je bil del reševalne ekipe. Zaradi zahtevne lokacije in slabih razmer je bil prenos trupla v dolino zaključen šele naslednji dan. Policija je sporočila, da okoliščine kažejo na nesrečo v gorah in bodo o dogodku obvestili pristojno tožilstvo.

Robert Lemić je veljal za enega najbolj izkušenih karlovških planincev. Med letoma 2020 in 2024 je vodil Planinsko društvo Dubovac, poleg tega pa je bil tudi vodja Višje planinske šole, kjer je mlajše kolege učil o izzivih, ki jih čakajo na zahtevnejših turah in pohodih.