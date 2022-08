Znano, kaj se je zgodilo na usodni večer, ko je v Banjaluki umrl slovenski konzul Marjan Ristič

Sodišče v Banjaluki je potrdilo obtožnico proti 23-letnegu Banjalučanu Sergeju Miljkoviću, ki ga tožilstvo bremeni, da je povzročil hudo prometno nesrečo iz malomarnosti, v kateri je umrl slovenski konzul v Banjaluki, 62-letni Marjan Ristič. Kot je zapisano v obtožnici, je Miljković v torek, 29. marca, letos okoli 18.40 vozil osebni avtomobil golf 4 po Bulvarju vojvode Petra Bojovića, iz banjaluškega naselja Borik proti naselju Starčevica. Čeprav je tam omenitev hitrosti 50 km/h, je mladi voznik peljal prehitro, in sicer kar 97 km/h, kar je povzročilo smrt izkušenega slovenskega diplomata, ki je pred Republiko Srbsko oziroma BiH, služboval na Hrvaškem, v Ukrajini in Makedoniji.

»Med vožnjo ob hišni številki 3 omenjenega Bulvarja se ni držal skrajnega desnega roba vozišča in ob tem ni bil pozoren do pešcev, ki so hodili po pločniku. Takrat se je poskušal premakniti proti sredi ceste, ko je izgubil nadzor nad volanom vozila, zaradi česar je vozilo zaneslo z desne na levo stran vozišča. V nadaljevanju je nenadzorovano zapeljal z leve na desno stran cestišča, kjer je prevozil kolesarsko stezo in na pločniku trčil v pešca M. R., ki je hodil v isti smeri, kot tudi avtomobil, ki ga je vozil S. M.,« je med drugim zapisano v obtožnici, kjer dodajajo, da je slovenski konzul M. R. po padcu utrpel hude poškodbe, predvsem večkratne zlome lobanjskih kosti, zaradi česar je prišlo do možganskih krvavitev, uničenja možganskega tkiva, utrpel pa je tudi številne druge hude poškodbe, zaradi katerih je podlegel že na kraju nesreče.

V obtožnici je tudi zapisano, da S. M. ni upošteval prometnih predpisov ter je s tem ogrozil javni promet in življenja ljudi, kar je povzročilo smrt ene osebe. Kdaj se bo začelo sojenje, še ni znano.