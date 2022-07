Znano, kaj se je v petek dogajalo blizu Čeferinovih

V petek smo poročali o požaru in eksploziji v Grosupljem. Ljubljanska policijska uprava pojasnjuje, da so jih okoli 11.30 obvestili o požaru v eni zmed hiš v Grosupljem. V njej je bila v času požara starejša oseba, ki jo je ob pomoči policistov zapustila in ni bila poškodovana.

Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj. V času gašenja, ko v hiši ni bilo ljudi, je prišlo tudi do eksplozije, po vsej verjetnosti plinske jeklenke. Vzrok za požar, v katerem je nastalo za več tisoč evrov škode, še ni znan.

V dogodku ni bil nihče poškodovan, pri enem izmed posredovalcev je prišlo do težav zaradi vdihavanja dima. Poleg hiše, kjer je gorelo, je zaradi požara nastala škoda tudi na sosednji stavbi.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. O vseh ugotovitvah in okoliščinah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.