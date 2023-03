Znano, kaj se je dogajalo na mostu, ko je vlak povozil mladoletnico

V zvezi z nesrečo na železnici 13. marca, ko je vlak povozil mladoletno osebo, ki je bila zaradi hudih poškodb v smrtni nevarnosti, so iz Policijske uprave Maribor posredovali dodatna pojasnila.

Kot so ugotovili kriminalisti po ogledu kraja nesreče in zbranih obvestilih, je do nesreče prišlo ob nedovoljenem gibanju v neposredni bližini tirov, ne gre torej za posledico odgovornosti tretje osebe, oziroma posledico kaznivega dejanja.

O dogodku bo s poročilom seznanjeno Okrožno državno tožilstvo v Mariboru in pristojni CSD. Zoper dve mladoletni osebi bo podan obdolžilni predlog drugemu prekrškovnemu organu zaradi nedovoljenega gibanja v neposredni bližini tirov.

Ob tem dodajamo, da policisti redno opravljajo kontrole na območju železniške postaje, kot tudi na območju, kjer večkrat prihaja do prepovedanega prehajanja preko tirov, oziroma zadrževanja na železniškem območju.

V zvezi s tem je bilo v preteklosti podanih več obdolžilnih predlogov drugemu prekrškovnemu organu. Z omenjenimi aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v prihodnje.