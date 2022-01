Letošnje leto se je na Celjskem začelo zelo brutalno in krvavo. Česa takšnega na policiji ne pomnijo in tudi noč na petek se bo zagotovo vpisala v njihovo statistiko kot ena najbolj nenavadnih že na začetku leta. Policisti in kriminalisti so bili namreč najprej, v četrtek okoli pol desete zvečer, obveščeni, da se je v Preboldu zgodil poskus uboja, okoli pol tretje ure pa so prejeli klic oškodovanke v Celju, ki naj bi jo zabodel njen nekdanji partner. Med obema dogodkoma sicer ni nobene vzročne povezave, razen da sta se oba zgodila v isti noči in da sta bila tako oškodovanec kot tudi oškodovan...