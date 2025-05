Znani slovenski podjetnik se na sodišču brani pred očitki bivše: Poslal mi je šopek ovenelih vrtnic

Znani dizajner prestižnih jaht slovenskega rodu Dan Lenard se v Italiji brani pred očitki zalezovanja, neizvrševanja sodnega naloga in neplačevanja preživnine. V preteklosti naj bi bil do svoje nekdanje soproge tudi nasilen.

Po poročanju Dnevnika naj bi obtoženi bivši soprogi, njeni družini in tudi njenemu novemu partnerju prek telefona pošiljal žaljiva in grozilna sporočila. Njegova nekdanja soproga je dogajanje po ločitvi opisala kot »pravi pekel«. Med drugim ji je nekdanji soprog leta 2021 za njen rojstni dan na dom poslal šopek ovenelih belih vrtnic, kakršne uporabljajo na pokopališčih. Zaradi njegovih ravnanj naj bi po njenih besedah trpeli tudi njuni otroci.

Nekdanja soproga Lenardu tudi očita, da se je po ločitvi poskušal izogniti sodno določenemu plačilu, tako da je prodal delnice svojega podjetja malteškemu podjetju, ki naj bi ga prav tako obvladoval, vilo na obrobju Benetk pa naj bi prodal svoji novi ženi in si v njej pridržal dosmrtno pravico do prebivanja, poroča medij.

Spomnimo

Nekdanja manekenka Tatjana Tutan, ki se je pozneje ukvarjala s pasjo vzrejo in oddajo nepremičnin, se je leta 2021 na Sejšelih poročila z Lenardom, potem pa sta naredila poročno zabavo še za svoje najbližje. Poročni priči zakoncev so bili kar njuni otroci. Tatjana ima iz prejšnje zveze enega sina, Dan pa ima tri otroke.

Leto kasneje podjetniku v zasebnem življenju ni šlo vse po načrtih. »Natanko ob času moje poroke z zdajšnjo ženo je bivša soproga in mati najinih otrok v Italiji proti meni sprožila tožbo za ekskluzivno skrbništvo in starševstvo za najinega 9-letnega sina z nadzorovanimi obiski očeta in z zahtevo po perimetru nepribliževanja očeta,« je med drugim o svoji bivši zapisal na Facebooku.