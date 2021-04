Znani slovenski nogometaš udeležen v hudi prometni nesreči

Aljoša Matko je član Maribora. FOTO: Jure Banfi

Pri Črnomlju se je okoli 19.30 zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili po neuradnih podatkih udeleženi dve vozili. Eden od osebnih avtomobilov je po trčenju obstal na strehi.Po poročanju lokalnega Radia Odeon naj bi bil v nesreči udeležen tudi znani slovenski nogometaš, napadalec Maribora in tudi mladi reprezentant. Po neuradnih informacijah naj ne bi bil huje poškodovan.»Po prvih podatkih s kraja nesreče sta se dva potnika, ki naj bi sedela na zadnjih sedežih v nesreči huje poškodovala in sta bila z reševalnim vozilom odpeljana v bolnišnico, voznik in potnik na prednjem sedežu pa naj bi utrpela lažje poškodbe,« so po poročanju lokalnega radia sporočili iz novomeške policijske uprave.Na kraju nesreče so operativna enota PGD Črnomelj, nujna medicinska pomoč Zdravstvenega doma Črnomelj in policisti PP Črnomelj, ki usmerjajo promet in zbirajo podatke o okoliščinah nesreče. Vzrok za nastanek prometne nesreče policisti še preiskujejo.