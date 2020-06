Znani dirkač kradel BMW-je

Devetindvajsetletni Hrpeljčan Željko Ćumurdžić je na avtomobilističnih dirkah nekdaj osvajal pokale, nastopal je tudi v italijanski Imoli in Monzi, na Red Bull Ringu in Salzburgringu v Avstriji pa Hockenheimu v Nemčiji. Že po debitantski sezoni je dirkal za italijanski pokal Renault Clio.Da se še vedno preživlja z dirkanjem, pa je pred dnevi dejal sodniku Mateju Štrosu na koprskem sodišču, kjer se zagovarja zaradi kraje avtomobila. Sodijo mu, ker naj bi 10. novembra 2015 zjutraj na Pobeški cesti v Pradah prežagal ključavnico BMW M3, letnik 2009, ga spravil v pogon in iz Kopra odpeljal v garažo v Prvačini pri Novi Gorici. ...