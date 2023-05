Znanemu Slovencu požar uničil del objekta: rešili avtomobile v garaži

V torek je po poročanju Siola zagorelo nekdanje poslopje Metron inštituta Andreja Pečjaka, ki velja za enega najbolj prodornih inženirjev in pionirja električnih vozil v Sloveniji. Zgorel je njegov prvotni gospodarski objekt na Češnjici pri Kropi nad Podnartom, stanovanjski del stavbe pa je gasilcem uspelo rešiti.

Posnetki gasilcev kažejo, da je škoda ogromna, objekt, na katerem je bila tudi fotovoltaika, pa v v celoti uničen.

Vzrok za požar še ni znan, bi pa to lahko bila skoraj 60 let stara električna napeljava.

Zjutraj so se prvič oglasili iz podjetja Metron. »Smo zdravi, hišo imamo, gremo naprej«« so zapisali v komentar na Facebooku. In še: »Metron ni pogorel in vsi delamo normalno naprej. Je pa pogorelo gospodarsko poslopje zraven hiše lastnikov Metrona. Poslopje je uničeno, avtomobile smo rešili.«

Tako so uspelo rešiti tudi avto, ki je postavil Guinnessov rekord.

Razsežnost požara si lahko ogledate na spodnjih povezavah: