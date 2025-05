Tragedija pri Lescah: voznik umrl v silovitem trčenju s šolskim avtobusom, več otrok poškodovanih

Poročali smo, da se je danes okoli 8. ure na cesti med Radovljico in naseljem Nova vas pri Lescah zgodila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil voznik osebnega avtomobila. V nesreči je bil udeležen tudi avtobus s šolarji.

Po do sedaj zbranih podatkih je voznik osebnega avtomobila vozil iz Radovljice proti Zapužam. V bližini Nove vasi pri Lescah, kjer cesta poteka skozi krajše zaporedne ovinke, vozišče pa je bilo zaradi močnega dežja mokro in spolzko, je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom. Avtomobil je zaneslo preko sredine vozišča, kjer je silovito trčil z nasproti vozečim avtobusom redne potniške linije. Voznik avtobusa se je po navedbah policije skušal umakniti v desno, vendar trčenja ni mogel preprečiti.

Voznik osebnega vozila je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, kljub hitremu posredovanju reševalcev.

V avtobusu, ki je bil na redni jutranji poti, je bilo večje število potnikov, večinoma otrok na poti v šolo. Avtobusni prevoznik je nemudoma organiziral nadomestni prevoz.

Po trenutnih podatkih so zdravniško pomoč poiskali štirje otroci, vsi so bili lažje poškodovani in so bili v spremstvu staršev. Policija v sodelovanju s šolskimi svetovalnimi službami spremlja stanje otrok in do sedaj dodatna pomoč ni bila potrebna.

Policisti so na kraju opravili ogled prometne nesreče in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.