Znane strašne podrobnosti nesreče 28-letnika

Poročali smo že, da je v torek potekala iskalna akcija, v kateri so iskali pogrešanega jadralnega padalca , ki so ga nato danes ponoči našli mrtvega.Policija je bila o pogrešanem padalcu, ki je s prijateljem okoli 13. ure vzletel s Kobale, obveščena v torek ob 21.15. Takoj po obvestilu je stekla reševalna akcija. Nekaj pred 3. uro so ga našli mrtvega na strmem in nedostopnem območju nad Planino Predolina na pobočju Vršiča na višini 1.326 metrov. Glede na okoliščine je padel na v strmo pobočje ter nato najmanj 100 metrov zdrsnil po strmem pobočju.Danes dopoldne so truplo 28-letnega državljana Avstrije s helikopterjem prepeljali v Tolmin.O nesreči je policija poleg pravosodnih organov (preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in državnega tožilstva v Novi Gorici) obvestila tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov na ministrstvu za infrastrukturo. O vseh ugotovitvah bodo tolminski policisti s pisnim poročilom obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.