39-letnik iz okolice Ilirske Bistrice umrl v tragični nesreči: vozili so se proti hotelu

Na jadranski magistrali med Novim Vinodolskim in Selcami se je v sredo pozno zvečer zgodila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 39-letni moški iz okolice Ilirske Bistrice. V kombiju, ki je vozil proti hotelu, so bili še trije sodelavci sežanskega podjetja Klančar – eden je bil huje, dva pa lažje poškodovana.

Kombi zgrmel v ograjo in trčil v zid

Do tragedije je prišlo okoli 22.20, ko je voznik kombija slovenskih registrskih oznak zaradi prehitre vožnje na mokri cesti izgubil nadzor nad vozilom. Kombi je najprej udaril v kovinsko ograjo, nato pa ga je odbilo še v kamniti zid. Vsi štirje potniki so obtičali v vozilu. Po podatkih hrvaške policije je bila vožnja neprilagojena razmeram na cesti.

Kot poročajo Primorske novice, so bili v kombiju delavci, ki v okolici Novega Vinodolskega postavljajo žerjave. V sredo so opravili polovico načrtovanega dela, nato pa se odpravili v Selce na večerjo in nakupe. V hotelu bi prenočili, naslednji dan dokončali delo ter se vrnili domov.

Usoda pa je hotela drugače – 39-letnik iz okolice Ilirske Bistrice je umrl še pred prihodom reševalcev, njegov sodelavec je v bolnišnici na Reki zaradi hudih poškodb, a po neuradnih informacijah ni v smrtni nevarnosti.

Zaposleni in vodstvo v šoku

Lastnik podjetja Andrej Klančar je za Primorske novice povedal, da so fantje v šoku in da jih je nesreča močno prizadela.