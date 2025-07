Znane podrobnosti tragedije na štajerski avtocesti, v kateri je umrl motorist

Pisali smo, da se je včeraj, nekaj čez 18. uro, na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim pripetila huda prometna nesreča, zaradi katere je bila avtocesta proti Ljubljani dalj časa zaprta, na cesti pa je umrl motorist.

S Policijske uprave (PU) Celje so zdaj sporočili, da se je nesreča zgodila, ko je motorist zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo s prehitevalnega pasu zapeljal v desno, čez vozni na odstavni pas. Pri tem je z levo nogo podrsal po vozišču, izgubil oblast nad vozilom in po celotnem vozišču zdrsel v betonsko ograjo, ki ločuje smerni vozišči avtoceste.

V prometni nesreči se je 61-letni motorist, državljan Nemčije, tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl.

»To je letošnja enajsta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje. Lani v enakem obdobju so na našem območju v prometnih nesrečah umrli štirje ljudje, v celem letu jih je umrlo pet,« so še sporočili s PU Celje.

Voznike policisti zato znova opozarjajo, naj bodo pri vožnji zbrani, strpni in previdni. Naj upoštevajo cestnoprometne predpise in vožnjo prilagodijo razmeram na vozišču in svojim vozniškim sposobnostim.