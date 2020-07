Znane podrobnosti tragedije, ki je vzela življenje ženske (49)

Poročali smo o prometni nesreči, v kateri je v torek zjutraj umrla ženska . V nesreči so bila udeležena tri vozila, dve osebni in eno tovorno, policija pa je sporočila nekatere podrobnosti.Do tragedije je prišlo ob 8.05 na stari cesti med Vranskem in Trojanami izven naselja Ločica, ko je 49-letna voznica osebnega avtomobila, ki je vozila iz Trojan proti Vranskem, na ravnem delu vozišča brez vzroka zapeljala levo preko neprekinjene črte na nasprotno smerno vozišče v času, ko je nasproti, pravilno v smeri svoje vožnje, pripeljal 61-letni voznik tovornega vozila.Prišlo je do trčenja, po katerem je voznico z vozilom rinilo na levo tako, da se trčenju v njeno vozilo ni mogel izogniti za njo vozeči 45-letni voznik osebnega avtomobila. Voznica je bila v nesreči tako hudo telesno poškodovana, da je na kraju umrla, voznika preostalih udeleženih vozil pa sta bil v nesreči lažje telesno poškodovana.Pokojna je peta letošnja žrtev prometnih nesreč na območju celjske policijske uprave. V istem lanskem obdobju je na tem območju umrlo 16 ljudi.