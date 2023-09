Znane podrobnosti streljanja v Kopru

V torek se je na območju PU Koper odvijala prava drama. Kot smo že poročali, je v vasi Sirči vzniknil spor zaradi železa. Policisti so v sporočilu za javnost podrobno pojasnili, kaj se je dogajalo.

»Na podlagi zbranih obvestil in dokazov je bilo ugotovljeno, da so se oškodovanci, strari 40, 36 in 36 let, vsi državljani Republike Slovenije, 19. septembra v poznih popoldanskih urah po predhodnem dogovoru z občanom s tovornim vozilom pripeljali v naselje pri Kopru, kjer so prevzeli in na tovorno vozilo naložili staro železo in druge kovine. Obenem so tam še nekaj bližnjih sosedov povprašali po odpadnem železu, nakar so se s tovornim vozilom zapeljali stran. Takrat pa je osumljeni 60-letni državljan Republike Slovenije streljal proti tovornemu vozilu in pri tem lažje poškodoval 40-letnika, ki se je v tovornem vozilu prevažal kot sopotnik,« so zapisali v poročilu za javnost in dodali, da 60-letnika obravnavajo zaradi kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti in lahke telesne poškodbe.

Policisti so med preiskavo našli več orožja in večje število nabojev. FOTO: Pu Koper

Policisti so osumljenega kmalu prijeli, odrejeno mu je bilo 48-urno policijsko pridržanje. Opravljena so bila vsa preiskovalna dejanja, tudi preiskava stanovanja in drugih prostorov, kjer je bilo najdeno različno strelno orožje in večje število nabojev. V četrtek je bil s kazensko ovadbo priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru, ki je osumljenega po zaslišanju spustil na prostost.

60-letniku za kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti grozi kazen zapora do petih let, za kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe pa je zagrožena kazen zapora do treh let.