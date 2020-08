Znane podrobnosti policijske akcije, moški po Ljubljani grozil z dvema nožema

V nedeljo popoldne smo poročali o policijski akciji na območju Šiške, v kateri so ljubljanski policisti vklenili oboroženega moškega. Poškodovanih k sreči ni bilo. PU Ljubljana danes poroča, kaj se je dogajalo.Nekaj po 18. uri so bili obveščeni o moškem, ki je grozil, pri sebi pa je imel ostre predmete. Policisti so ob prihodu na kraj opazili 19-letnika, ki je v vsaki roki držal daljši nož. Mladenič je nemudoma stopil do policistov in se nasilno obnašal. Kljub opozorilom, naj odloži noža, je začel zamahovati proti njim »z namenom, da jih poškoduje«.Policisti so ga z uporabo prisilnih sredstev razorožili, reševalci pa so ga odpeljali v bolnišnico.V incidentu ni bil nihče poškodovan.Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti. O vseh znanih okoliščinah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.