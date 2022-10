Znane podrobnosti grozljivke iz Maribora, ko je 15-letnik večkrat zabodel vrstnika

Mladoletnika, ki je v petek zvečer v Mariboru večkrat zabodel in poškodoval vrstnika, so policisti v nedeljo s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalno sodnico. Ta je zanj odredila pripor – to so danes potrdili na mariborskem okrožnem sodišču in PU Maribor.

Mladoletnik (15) je v petek zvečer v mestni četrti Magdalena z ostrim predmetom hudo poškodoval vrstnika, nato pa pobegnil. V spremstvu staršev se je kasneje zglasil na policiji, kjer so mu policisti odvzeli prostost in mu odredili 48-urno policijsko pridržanje. Kot je danes za medije povedal vodja mariborskih kriminalistov Beno Meglič, je v bližnjem parku prireditvenega prostora 17-letnika zvabil stran od njegove družbe in od njega zahteval mobilni telefon. Pri tem mu je zagrozil z ostrim predmetom. Ker mu ni hotel izročiti telefona, ga je večkrat zabodel. Napadenec je nato poiskal pomoč varnostnika na prireditvenem prostoru. Zdravstveno stanje žrtve se sicer izboljšuje, ostrega predmeta napadalca pa policija še ni našla.

Kot smo poročali, je v soboto dopoldne življenje žrtve še viselo na nitki. Vzpostavili smo stik z enim od staršev ranjenega mladeniča, ta je včeraj popoldne sinovo zdravstveno stanje označil kot »stabilno«. Poškodovano naj bi imel vranico, pljuča pa naj bi bila nepoškodovana. Več o tem preberite v prispevku Še smrkavi Mariborčan (15) zaradi mobilnika sedemkrat zabodel vrstnika (17).

Za kaznivo dejanje ropa je predpisana zaporna kazen od enega do 10 let, enaka kazen velja tudi za povzročitev posebno hude telesne poškodbe. Po Megličevih besedah se lahko mladoletnik kaznuje tudi z ukorom, nadzorom socialnega varstva, napoti v prevzgojni dom ali v zavod za usposabljanje. Zaradi zaščite interesa mladoletnih oseb, obravnavanih v postopku, na policiji dodatnih informacij o dogodku ne morejo posredovati.