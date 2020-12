Znane nove podrobnosti tragične nesreče: umrl je pred očmi policista

Ljubljanska policijska uprava je sporočila nove podrobnosti glede prometne nesreče, ki se je zgodila 29. novembra ponoči v kraju Orehovica in v kateri je umrl motorist . Policisti še vedno nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preverjajo vse okoliščine nesreče, med drugim tudi povezavo z vožnjo policijskega vozila za motoristom.Z nadaljnjim zbiranjem obvestil, pregledom pridobljenih posnetkov in razgovorom s policistom ter ostalimi pričami je bilo ugotovljeno, da je policist neposredno pred nesrečo vozil za motoristom s prižganimi modrimi lučmi. Ne drži podatek, da je motorista zgubil iz vidnega polja, saj se je ugotovilo, da je policist nesrečo videl.Prav tako je bilo ugotovljeno, kdo je bil še drugi v tem dogodku udeležen motorist, ki ga je policist ustavljal še pred tem. Policisti še vedno nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Preverjajo se tudi vsi dokazi iz ogleda mesta nesreče, kjer sta bila prisotna preiskovalni sodnik in državni tožilec. Tudi glede na nove okoliščine po besedah policistov še vedno ostaja dejstvo, da po do sedaj zbranih podatkih policijsko vozilo ni bilo neposredno udeleženo v prometni nesreči, vsekakor pa preverjanje okoliščin prometne nesreče še ni zaključeno.