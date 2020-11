Znane nove podrobnosti pretresljivega izginotja na območju Ljubljane (VIDEO)

Moškemu (67), ki naj bi skrbel za 97-letni sorodnico, domnevno mamo, grozi do dve leti zapora zaradi suma kaznivega dejanja skrunitve trupla, povzročitve smrti iz malomarnosti in goljufije.Preberite tudi: Našli več let staro žensko truplo, svojec lažno prikazoval, da je živa Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je bila pogrešana nazadnje videna leta 2011. Zanjo je skrbel 67-letni sorodnik, ki je preostalim svojcem prepričeval stike z njo. Policisti so konec tedna nasilno vstopili v njeno stanovanje, kjer so našli neprepoznavno truplo, na njem pa ni bilo ugotovljenih znakov nasilja.Vseeno bo opravljena obdukcija, kjer bodo preverjali identiteto, vzrok in čas smrti, je povedal vodja skupine za krvne in spolne delikte sektorja kriminalistične policije Policijske uprave LjubljanaŽenska naj bi preminila že pred več leti, vzrok smrti pa tako še ni znan. Ves ta čas je 67-letnik svojcem lažno prikazoval, da je oseba živa, prav tako pa je bil pooblaščen, da je dvigal njene prihodke.