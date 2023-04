Znane nove podrobnosti o požaru, v katerem je umrla ena oseba

Ponoči je v stanovanjski hiši na območju Policijske postaje Lenart prišlo do požara, v katerem je ena oseba izgubila življenje. Zagorelo je v kopalnici, najverjetneje zaradi napake na električni napeljavi, nato pa se je ogenj razširil v ostale prostore. Kriminalisti so tujo krivdo izključili, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.

Kot so zapisali mariborski policisti, je bil Operativno-komunikacijski center PU Maribor o požaru obveščen ponoči. V stanovanjski hiši je živela ena starejša oseba, ki je izgubila življenje, po vsej verjetnosti zaradi zadušitve. Točen vzrok smrti bo ugotovljen z opravljeno sanitarno obdukcijo, ki jo je na kraju odredil zdravnik - mrtvooglednik, so pojasnili.

Požar so sicer po njihovih navedbah pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Benedikt in Sv. Trojica, v njem pa je nastala gmotna škoda, ki po nestrokovni oceni znaša približno 50.000 evrov.

Kriminalisti in policisti zdaj nadaljujejo zbiranje obvestil in vsem pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.