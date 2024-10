Znanca nabirala gobe, enega so našli mrtvega

Škofjeloški policisti so bili v soboto nekaj čez 12. uro obveščeni, da sta znanca skupaj v gozdu nabirala gobe, nakar se je eden od njiju izgubil.

Roland Brajič s PU Kranj o tragediji: »Po podatkih s katerimi razpolagamo so policisti na kraju ugotovili, da sta znanca nabirala gobe v gozdu na območju Jelovice, kjer se je 69-letni moški izgubil. V iskalni akciji, v kateri so poleg policistov sodelovali tudi gorski reševalci GRS Škofja Loka, policistka gorske policijske enote in svojci, je bil 69-letni v gozdu na težko prehodnem terenu najden mrtev. Po opravljenem ogledu kraja dogodka in po do sedaj zbranih obvestilih, smrt ni posledica kaznivega ravnanja.«

Odrejena je bila obdukcija. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.