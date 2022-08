Znanca med vožnjo večkrat udaril in poskušal prijeti za volan

Kranjski policisti so včeraj obravnavali moškega, ki je glede na prijavo v avtomobilu znanca med vožnjo udaril in poskušal večkrat prijeti za volan. Policisti ga obravnavajo zaradi nasilnega vedenja in proti njemu vodijo prekrškovni postopek, poroča PU Kranj.

Gorenjski operativnokomunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel: devet obvestil o prometnih nesrečah, od tega za tri s telesnimi poškodbami; štiri prijave kršitev predpisov o javnem redu in miru na javnem kraju; s področja kriminalitete pa prijavo suma kaznivega dejanja tatvina, vlom in poškodovanje tuje stvari. Policisti so v enem postopku zasegli manjšo količino prepovedane droge in vodijo prekrškovni postopek.