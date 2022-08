Znana višina škode v slovenskem podjetju po eksploziji

V eksploziji, do katere je v družbi Sij Metal Ravne v ponedeljek okoli 3. ure prišlo pri odtekanju žlindre iz elektroobločne peči, je nastalo za 10.000 evrov škode, so sporočili iz Slovenske industrije jekla (Sij). Lažje poškodovani delavec, ki je bil na opazovanju v bolnišnici, je že doma.

V eksploziji - do nje je po ocenah prišlo zaradi vlažnega žlindrnega korita - so bile poškodovane instalacije, kar so vzdrževalci že sanirali. Elektroobločna peč in ostali agregati v jeklarni so ostali nepoškodovani. Škodljivih vplivov na okolje ni bilo, so zagotovili v Siju.

Jeklarno so znova zagnali v ponedeljek nekaj po 10. uri, prav tako nemoteno poteka delo v ostalih obratih družbe Sij Metal Ravne.