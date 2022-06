Znan je motiv umora 57-letnega v Kobjeglavi

Koprski policisti so na današnji novinarski konferenci predstavili podrobnosti o umoru 57-letnega Darja Grmeka v Kobjeglavi. Moškega, ki se je ukvarjal s preprodajo prepovedanih drog (predvsem Italijanom), je zabodel 59-letni Italijan, sicer njegov odjemalec. Vodja sektorja kriminalistične policije pri PU Koper Primož Ogrinc je povedal, da so 2. aprila prejeli obvestilo neke ženske, da je v stanovanjski hiši v Kobjeglavi našla mrtvega moškega. Umrl je zaradi vbodnih ran in vreznin. Tam so našli tudi različne sledi prepovedanih drog (kokain, heroin, konoplja in konopljini proizvodi).

59-letnik je Grmeku dolgoval večji znesek. Ta ga je 1. 4. 2022 kot že večkrat prej spustil v notranjost stanovanjske hiše. Tam je očitno prišlo do spora, ki se je končal z umorom.

Po dejanju je Italijan v kuhinji zanetil požar, ki se sicer ni razširil, nato pa se je vrnil domov v Italijo. Prijeli so ga 20. junija, ko je bil spet v Sloveniji. Preiskovalna sodnica je zanj odredila pripor. V preiskavi so slovenskim policistom pomagali tudi italijanski kolegi.

Za kaznivo dejanje umora iz koristoljubja (po 1. odstavku 116. člena Kazenskega zakonika RS) je predpisana kazen zapora najmanj 15 let.