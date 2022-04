Zmagovalka šova še vedno pogrešana: z možem sta šla spat, zjutraj je ni bilo več

Na Hrvaškem poteka obsežna iskalna akcija, saj že četrti dan iščejo zmagovalko šova Big Brother leta 2011 Marijano Seifert (38). Njeno izginotje je policiji v Zagrebu prijavil njen soprog Karlo Seifert. Marijanina sestra Maja je v petek za RTL dejala, da njene sestre še vedno niso našli. Marijano iščejo policisti in druge intervencijske službe – od gasilcev in gorskih reševalcev do potapljačev. Preiskovalci se osredotočajo na reko, saj so na bližnjem mostu našli nekaj njenih osebnih stvari, menda tudi telefon in dokumente.

Nekdanji mož: Upam, da se bo dobro končalo

Marijanino izginotje je komentiral tudi njen bivši mož Nikola Nemešević, ki ga je Marijana spoznala v Big Brotherju. »Ne vem kaj naj rečem, upam, da se bo vse dobro končalo. Že dolgo nisva v stiku, tako da o njej ne vem nič,« je za srbski Telegraf na kratko povedal Nikola. Marijana je bila v času izginotja oblečena v majico gorčične barve, črno športno jakno, črne pajkice z belo-rdečo črto in svetle športne copate.

Ko se je zbudil, je ni bilo več

Izginotje Mariane je policiji prijavil mož, ki jo je nazadnje videl v torek, ko sta šla spat. Ko se je zbudil, je ni bilo več. »Ponoči je izginila, ni pustila nobenega sporočila in nič ni kazalo, da bi lahko zapustila hišo.«