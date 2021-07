Zmago Brajdič sunil 150 kil mesa

Izginil je tudi komplet 25 nožev, prav tako so odnesli stroj za mletje mesa.

Pokesal se je

Lastnika hiše pri romskem naselju je presenetilo, ko je zagledal prazno skrinjo. FOTOgrafiji: Tanja Jakše Gazvoda

Ljudje v okolici največjega romskega naselja na Dolenjskem, Brezja oziroma Žabjaka, so pogosto tarča tatov in vlomilcev. Skoraj ne mine dan, da ne bi ugotovili, kaj jim je zmanjkalo. Tovrstna kazniva dejanja običajno tudi prijavijo in policiste sledi storilcev nemalokrat vodijo prav v romsko naselje. Tako je bilo tudi pred slabima dvema letoma, ko so nepridipravi enemu od domačinov v Muhaberju povzročili za tri tisoč evrov škode.Zgodilo se je 8. ali 9. novembra 2019. Popoldne so lastnika, ko se je vrnil domov, najprej presenetila vlomljena in zato poškodovana vrata na balkon, notri pa je bilo pravo razdejanje. Prav vsi prostori so bili razmetani, saj so vlomilci iskali, kaj bi odnesli. Ko je lastnik pregledal, kaj mu manjka, je ugotovil, da je neznano kam izginil komplet 25 nožev, prav tako so odnesli stroj za mletje mesa, pa tračno žago in motorno žago stihl. Izpraznili so tudi skrinjo, v kateri je bilo kakšnih 150 kilogramov mešanega zamrznjenega mesa, pripravljenega za ozimnico.Hišo so pregledali tudi kriminalisti in našli nekaj uporabnih sledi, na kovčku na hodniku so zavarovali sledi prijemanja in v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju so ugotovili, da te pripadajoiz bližnjega Brezja.Gre za komaj 22-letnega Roma, ki pa je že stari znanec policije in sodišč, saj redno krade, odkar je polnoleten. Od leta 2018 pa do zdaj so njegovi grehi popisani kar na treh straneh kazenskega lista, večkrat je bil že pravnomočno obsojen, predvsem za tatvine, ukradel je celo avto, pred dvema letoma pa je bil obsojen zaradi odvzema mladoletne osebe.Zmago na sodišču ni bežal pred odgovornostjo, verjetno tudi zato ne, ker so bile zavarovane DNK-sledi jasne, zato je očitke iz obtožnice priznal.»Ne bom več, obljubim,« se je pokesal pred sodnico okrožnega sodišča v Novem mestuin tožilcem, slednji je predlagal eno leto zapora, predlogu pa je sodnica sledila in Brajdiču izrekla prav takšno kazen. Sicer pa je Zmago povedal, da je končal sedem razredov osnovne šole, prejema socialno podporo, ima pa tudi tri mesece starega otroka. »Sina imam, ampak sem samski. Me je pustila, drugega tipa je vzela,« je povedal mladenič. Sodba je pravnomočna.