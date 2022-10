Zlorabe v ljubljanskem konjeniškem klubu: policija preiskuje, kaj se je dogajalo

Policija v enem od ljubljanskih konjeniških klubov preiskuje domnevne spolne zlorabe. Kot poroča Dnevnik, je ena izmed zlorabljenih zbrala pogum in tudi podala uradno prijavo na policijo proti trenerju jahanja.

»Ugotovila sem, da nisem sama. Javilo se je veliko deklet, prič dogajanja v klubu. Veliko ljudi me je prepričevalo, naj se opogumim in primer tudi uradno prijavim policiji. Pripravljena sem tudi na sodni postopek,« je dejala domnevna žrtev spolne zlorabe.

Zloraba naj bi se zgodila pred dobrimi desetimi leti, danes je že odrasla ženska. Nadlegovanje naj bi se začelo, ko je imela 11 let, dve leti kasneje naj bi jo še posilil. Policija je začela postopke in zaslišala več prič. Domnevni storilec za zdaj očitke zavrača.

Odzivi iz sveta športa

Na hude obtožbe se je že odzval Olimpijski komite Slovenije (OKS). Predsednik OKS Bogdan Gabrovec je dejal, da imajo ničelno toleranco do vseh deviacj v športu, kot so doping, nameščanje tekem zaradi stav, korupcija ter seveda spolno in drugo nasilje. Dejal je še, da se mora do tega najprej opredeliti posamezna panožna zveza in da sam ne želi reagirati.

Predsednica Konjeniške zveze Slovenije Polona Rifelj pa je v javnem pismu podprla dekleta in pozvala vse, ki so povezani z zadevami v klubu, naj odstopijo z vseh položajev v konjeniški zvezi.

Na afero, ki je pred dnevi prišla v javnost, se je odzvala tudi učiteljica jahanja Leda Selan.

»Kot strokovna delavka v športu, kot učiteljica jahanja, ženska, predvsem pa mama, sem zgrožena nad dejstvom, da se med nami nahaja tak ostudnež.

V zadnjih dneh se je izkazalo, da je marsikdo že prej slišal govorice, a si nihče ni niti v sanjah predstavljal, kako nagravžno brutalna je zgodba v resnici.

Punčke v starosti, ko bi se morale, kot se je izrazil kolega, še varno igrati z medvedki, pa tudi starejša, do skrajnosti zmanipulirana dekleta, ki so včasih celo pristala na dogajanje, čeprav z velikim občutkom krivde in sramu. Ne glede na "konsenz" - če je to ok, bi bilo ok tudi v šolskem sistemu. Pa ni in je z razlogom prepovedano. Trener je tu grobo prestopil mejo v odnosu učenec - učitelj, ki bi poleg strokovnosti moral temeljiti na medsebojnem zaupanju in obojestranskem spoštovanju.

Želim si, da zadeva ne bi šla kar v pozabo, mi pa bi se lepo delali, da nič ne vemo in da je vse prav, ker se nas to neposredno ne tiče. Pa se nas res ne? Kaj vse skupaj pomeni za naš šport in našo dejavnost? Nam bodo starši sploh še lahko zaupali?

Želim si, da bi prizadeta dekleta zbrala pogum in podala prijavo. Želim si, da bi se oglasile priče in povedale, kar vedo. Več informacij, več možnosti, da se storilca ustavi in kaznuje za storjene zločine. Zavedam se, da je pot za žrtve trnova in travmatična, a vseeno upam, da katera od deklet zbere pogum. Zaradi sebe in tistih, ki bi žrtve lahko šele postale. Niste krive, ni treba, da vas je sram. Sram mora biti storilca in tiste v njegovi bližini, ki so za dogajanje vedeli, pa so raje gledali stran.«